Гражданочка
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Гражданочка

73 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Овчинников
    Продолжение где«Плясать под дудк...
  • Александр Лагуткин
    Дура безмозглая!  Бог дал ей шанс стать матерью, а она от него отказалась. Теперь будет жить и без мужа, и без детей....Забеременела посл...
  • дмитрий чагин
    Знакомая ситуация. Добрая мамаша растит митрофаанушку, а папа разгребай!Отец пришел расст...

Бывший муж – маменькин сынок, все имущество записал на маму, чтоб не досталось жёнам, а теперь судится с родительницей: «Она ему сказала – всё моё!»

Бывший муж – маменькин сынок, все имущество записал на маму, чтоб не досталось жёнам, а теперь судится с родительницей: «Она ему сказала – всё моё!»

Бывший муж – маменькин сынок, все имущество записал на маму, чтоб не досталось жёнам, а теперь судится с родительницей: «Она ему сказала – всё моё!»— …Бывший муж мать свою боготворил и оправдывал всегда и во всем, мама – это святое, – вздыхает тридцатипятилетняя Евгения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх