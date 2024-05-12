Бывший муж – маменькин сынок, все имущество записал на маму, чтоб не досталось жёнам, а теперь судится с родительницей: «Она ему сказала – всё моё!»— …Бывший муж мать свою боготворил и оправдывал всегда и во всем, мама – это святое, – вздыхает тридцатипятилетняя Евгения.
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