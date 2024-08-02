Признак коммунизма: российскую игру «отменяют» из-за советской символики

Российская игра Vladik Brutal еще до выхода в широкий доступ оказалась в центре скандала. Виной всему стало активное использование элементов советской прошлого — серпа и молота, а также виртуального Михаила Горбачева.
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