В России предложили запретить слишком резкое повышение цен на такси

В Госдуме предложили запретить слишком резкое повышение цен на такси в России Замглавы думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил ограничить возможности слишком резкого повышение цен на услуги такси, в том числе в связи с непогодой.