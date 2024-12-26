В России предложили запретить слишком резкое повышение цен на такси

В Госдуме предложили запретить слишком резкое повышение цен на такси в России Замглавы думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил ограничить возможности слишком резкого повышение цен на услуги такси, в том числе в связи с непогодой.
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