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Обматерил Брэда Питта: сын Джоли высказал всё, что думает об отце

Обматерил Брэда Питта: сын Джоли высказал всё, что думает об отце

Фанаты в шоке от обвинений Пакса Тьена. Анджелина Джоли и ее сын Пакс Тьен LEGION-MEDIAПоклонники Питта по всему миру потрясены и шокированы заявлениями младшего из приемных сыновей Брэда и Анджелины Джоли.

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