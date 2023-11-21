Обматерил Брэда Питта: сын Джоли высказал всё, что думает об отце

Фанаты в шоке от обвинений Пакса Тьена. Анджелина Джоли и ее сын Пакс Тьен LEGION-MEDIAПоклонники Питта по всему миру потрясены и шокированы заявлениями младшего из приемных сыновей Брэда и Анджелины Джоли.