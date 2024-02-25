Конкурс профмастерства среди росгвардейцев прошел в Москве

В Центре профессиональной подготовки имени Героя Советского Союза С.Х. Зайцева прошли соревнования по профессиональному мастерству среди командиров взводов подразделений вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве.
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