Ubisoft обновила торговую марку Splinter Cell; Брюс Кэмпбэлл рассказал об озвучке 4-х версий Эша для Evil Dead: The Game и поделился некоторыми деталями об игре; Ready or Not появится в раннем доступе уже в декабре; файтинг DNF Duel выйдет на ПК; Генри Кавилл любит Mass Effect и хотел бы сняться в сериале по мотивам; основате .