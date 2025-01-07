Памяти Вячеслава Витальевича Подколзина

5 января 2025 года ушёл из жизни Вячеслав Витальевич Подколзин. Уникально масштабная и многогранная личность: профессор, талантливый ученый-географ, известный специалист в области экономической географии, автор более 100 научных трудов, великолепный руководитель, ректор ВГПУ в течение 20 лет с 1989 по 2009 год, блистательный преподаватель, Заслуженный работник высшей школы РФ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, видный общественный деятель, председатель Общественного совета Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, действительный член Академии педагогических и социальных наук, в то же время трепетный муж, заботливый папа и безгранично любящий дедушка… Вячеслав Витальевич окончил естественно-географический факультет Воронежского государственного педагогического института.