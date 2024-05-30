Пенсионер туганың үлсә, җирләү чыгымнарын кем түли? https://intertat.tatar/news/pensioner-tuganyn-ulsa-irlau-cygymnaryn-kem-tuli-5866429.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Пенсионер туганың үлсә, җирләү чыгымнарын кем түли? https://intertat.tatar/news/pensioner-tuganyn-ulsa-irlau-cygymnaryn-kem-tuli-5866429.