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Не просто рабочая специальность: топ-мест в Подмосковье, где из вас сделают элитного сварщика

Не просто рабочая специальность: топ-мест в Подмосковье, где из вас сделают элитного сварщика

Сварочное дело — одна из ключевых рабочих специальностей, которая стабильно востребована в промышленности, строительстве, энергетике и транспортной сфере.

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