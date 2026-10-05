Не просто рабочая специальность: топ-мест в Подмосковье, где из вас сделают элитного сварщика

Сварочное дело — одна из ключевых рабочих специальностей, которая стабильно востребована в промышленности, строительстве, энергетике и транспортной сфере.
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