Военное обозрение

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Британская армия представила новый вариант БМП Ajax

Британская армия представила новый вариант БМП Ajax

На проходящей в Лондоне оборонной выставке DSEI 2023 британская армия представила новый вариант бронемашины Ajax, которая на протяжении многих лет разрабатывается для замены CVRT, находящихся на вооружении с 1970 года.

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