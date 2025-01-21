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Царьград

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Хабаровск создаст сад-сквер в честь 15-летия Воссоединения с Крымом к 2029

Хабаровск создаст сад-сквер в честь 15-летия Воссоединения с Крымом к 2029

В Хабаровске планируется создание сквера в честь Воссоединения с Крымом. Работы начнутся весной 2025 года и завершатся к 2029-му.

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