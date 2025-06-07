Осужденного за взятки экс-генерала Шамарина этапировали в колонию

Переведен в исправительное учреждение бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, разжалованный генерал-лейтенант Вадим Шамарин, об этом 7 июня сообщили в правоохранительных органах.
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