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Новости Липецка

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Более 8 млн рублей направят на строительство жилья в Лебедянском округе Липецкой области

Более 8 млн рублей направят на строительство жилья в Лебедянском округе Липецкой области

Такое решение приняли в правительстве Липецкой области. Средства пойдут на строительство или покупку жилья для предоставления гражданам по договорам найма в сельских территориях и опорных населенных пунктах.

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