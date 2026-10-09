Финляндия ответила положительно на срочный запрос военной помощи от Украины

Решение направить 35-й пакет военной помощи в ответ на срочный запрос Украины приняло правительство Финляндии, сообщает пресс-служба минобороны Финляндии 9 октября на официальном интернет-портале.
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