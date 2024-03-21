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Британцы "слили" тайный приказ Макрона. Француз спёкся, не дойдя до русских границ?

Британцы "слили" тайный приказ Макрона. Француз спёкся, не дойдя до русских границ?

Когда все идет плохо и сделать ничего не получается, нужно хотя бы громко заявить о своем несогласии.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Да не Кремль он пугает, а СВОИХ ЕВРОПЕЙЦЕВ!!! Ведь только простые недалекие граждане не понимают всей тупости этого кудахтанья.  НЕТ ДЕНЕГ!!! И НЕТ РУСУРСОВ!!! Деньги можно напечатать и сложить из них карточный домик. Но стрелять из них нельзя!  На Украине сейчас не хватает  еще и ЛЮДЕЙ. ВОТ ИХ  ЕЩЕ МОЖНО ПОСТАВИТЬ В ВИДЕ НАЕМНИКОВ. Пока  еще есть стрелковое вооружение.  И оно не закончится еще долго.  Но дальнейший приток гусей  бессмысленнен- они будут жестоко уничтожаться. А массовые трупаки Европе не нужны. Это верная смена элит. Остаются F16, Таурусы и другие дальнобойные орудия. Но тогда это ПРЯМОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ С НАТО!!! А этого не будет никогда на поле боя. Есть вариант ударов России по военным точкам НАТО в Европе. И на этом ВСЁ!
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14 час.
Natalija Osminina
https://vz.ru/news/2024/3/21/1259314.html
Боррель попросил Макрона перестать пугать людей
ВЗГЛЯД.РУ
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9 час.

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