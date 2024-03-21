Британцы "слили" тайный приказ Макрона. Француз спёкся, не дойдя до русских границ?

Natalija Osminina

Да не Кремль он пугает, а СВОИХ ЕВРОПЕЙЦЕВ!!! Ведь только простые недалекие граждане не понимают всей тупости этого кудахтанья. НЕТ ДЕНЕГ!!! И НЕТ РУСУРСОВ!!! Деньги можно напечатать и сложить из них карточный домик. Но стрелять из них нельзя! На Украине сейчас не хватает еще и ЛЮДЕЙ. ВОТ ИХ ЕЩЕ МОЖНО ПОСТАВИТЬ В ВИДЕ НАЕМНИКОВ. Пока еще есть стрелковое вооружение. И оно не закончится еще долго. Но дальнейший приток гусей бессмысленнен- они будут жестоко уничтожаться. А массовые трупаки Европе не нужны. Это верная смена элит. Остаются F16, Таурусы и другие дальнобойные орудия. Но тогда это ПРЯМОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ С НАТО!!! А этого не будет никогда на поле боя. Есть вариант ударов России по военным точкам НАТО в Европе. И на этом ВСЁ!