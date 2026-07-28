Вице-губернатор Воробьева оценила новые корпуса лагеря «Ровесник»

В рамках рабочей поездки в Славянский район вице-губернатор Елена Воробьева проверила условия в новом лагерном комплексе, расположенном на побережье Азовского моря, а также посетила спортивную школу с лагерем дневного пребывания.
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