Круглый год с зелёным луком на всю семью. Пышная шапочка из лука

Хотите быть с зелёным луком круглый год? Просто вырастите его сами, в условиях обычной квартиры. Это довольно просто: уже за 7-10 дней у вас будет первый урожай, а за 2 недели — пышная шапочка из зелёного лука! Выращивание зелёного лука в бутылке В 5 л пластиковой бутылке проделайте отверстия для посева лука.