Семь Ж выбрали войну до последнего бандеровца

Liudmila Kosteley

Кто развязал войну, тот и пусть платит!А развязали США! А США этого и не скрывает.Единствено, что РОССИЯ "СТЕСНЯЕТСЯ" Выдти из "ОКОВ" США и ЗАПАДА, а пора уже. США пытается ещё руководить ВСЕМИ, вот пусть ВСЕ и решают, или быть клонией США, как ЕС, или послать ИХ подальше и ЖИТЬ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ. А насчёт того, чтобы РОССИЯ ЗАПЛАТИЛА "ЗА ВОЙНУ" на Украине, ПУСТЬ США СНАЧАЛА ЗАПЛАТЯТ и Украине, и ЮГОСЛАВИИ, И ЛИВИИ, и ОСТАЛЬНЫМ СТРАНАМ.которые ОНИ ПОГУБИЛИ!