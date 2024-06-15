Семь Ж выбрали войну до последнего бандеровца

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
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7 час.
Liudmila Kosteley
Кто развязал войну, тот и пусть платит!А развязали США! А США этого и не скрывает.Единствено, что РОССИЯ &quot;СТЕСНЯЕТСЯ&quot; Выдти из &quot;ОКОВ&quot; США и ЗАПАДА, а пора уже. США пытается ещё руководить ВСЕМИ, вот пусть ВСЕ и решают, или быть клонией США, как ЕС, или послать ИХ подальше и ЖИТЬ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ. А насчёт того, чтобы РОССИЯ ЗАПЛАТИЛА &quot;ЗА ВОЙНУ&quot; на Украине, ПУСТЬ США СНАЧАЛА ЗАПЛАТЯТ и Украине, и ЮГОСЛАВИИ, И ЛИВИИ, и ОСТАЛЬНЫМ СТРАНАМ.которые ОНИ ПОГУБИЛИ!
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1 час.
Liudmila Kosteley
Список Военных нападениц США   https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%A8%D0%90
Список военных операций США — Википедия
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