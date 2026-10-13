НАТО лавинообразно насыщает свои войска дешевым наступательным вооружением

НАТО меняет военно-техническую стратегию: вместо штучных дорогих высокотехнологичных средств поражения альянс делает упор на упрощение комплектующих, что позволяет лавинообразно насыщать войска дешевым наступательным оружием.
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