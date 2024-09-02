Путин лично взялся за решение проблем в беднейшем регионе страны

Президент России Владимир Путин перезагрузит транспортную систему Тывы. О том, что начало решению давней задачи положено президент сообщил в ответ на вопрос девятиклассницы Арины Попковой, который она задала главе государства во время посещения им школы №20 в Кызыле.
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