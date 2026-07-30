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Эфко, офшоры: почему «король майонеза» сидит в СИЗО, а деньги — на Британских Виргинских островах

Эфко, офшоры: почему «король майонеза» сидит в СИЗО, а деньги — на Британских Виргинских островах

Вы представляете: страна воюет. СВО идет уже четвертый год. А в это время один из главных производителей майонеза и растительного масла в России, компания, которая кормит нас «Слободой» и «Олейной», прячет свои активы в офшорах.

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