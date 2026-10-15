Ночной мегаудар: в Киеве полный блэкаут, Укрзализныцю накрыло в пяти областях «Птахи Мадьяра» затрепыхались: Илон Маск подрезал им крылья В ночь на среду и рано утром 14 октября ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по объектам украинской коммуникационной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВПК и ВСУ.
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Подрезать крылья,этого мало,надо шею свернуть,что бы не летали!!!!!