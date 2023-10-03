Медвежий угол
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Медвежий угол

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Из кого формируют миллионные списки "невинных", репрессированных в 1937 году...

Из кого формируют миллионные списки "невинных", репрессированных в 1937 году...

Из кого формируют миллионные списки "невинных", репрессированных в 1937 году. Лев Валерич  ."при ближайшем рассмотрении дел оказывается: не за три колоска с поля, а за 30 мешков зерна, не за анекдот, а за призывы к активному сопротивлению власти".

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Комментарии
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Karmadon
Думаю, что сейчас Иосиф Виссарионович сидел бы в дурдоме с диагнозом &quot;тяжелая форма паранойи&quot;.
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4 час.
александр петров
Что, скучно одному в палате??😂
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4 час.
лл
лина любимцева
Из бандитов и уголовников формируют &quot;репрессированных&quot;. Я это уже давно знаю... Сейчас таких тоже нужно расстреливать, но власти их отпускают, опасаясь в дальнейшем  подлобных обвинений в свой адрес... ОНИ ЖЕ ЗНАЮТ, что 80% &quot;репрессированных&quot; - это уголовники... и они сами участвуют в этой ЛЖИ!! Лишт бы оговорить Советскую власть и Сталина!! Та же история, что и с &quot;галошами&quot;...
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3 час.

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