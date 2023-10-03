Из кого формируют миллионные списки "невинных", репрессированных в 1937 году. Лев Валерич ."при ближайшем рассмотрении дел оказывается: не за три колоска с поля, а за 30 мешков зерна, не за анекдот, а за призывы к активному сопротивлению власти".
Из кого формируют миллионные списки "невинных", репрессированных в 1937 году...
Комментарии
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Karmadon
Думаю, что сейчас Иосиф Виссарионович сидел бы в дурдоме с диагнозом "тяжелая форма паранойи".
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4 час.
александр петров
Что, скучно одному в палате??😂
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4 час.
лл
лина любимцева
Из бандитов и уголовников формируют "репрессированных". Я это уже давно знаю... Сейчас таких тоже нужно расстреливать, но власти их отпускают, опасаясь в дальнейшем подлобных обвинений в свой адрес... ОНИ ЖЕ ЗНАЮТ, что 80% "репрессированных" - это уголовники... и они сами участвуют в этой ЛЖИ!! Лишт бы оговорить Советскую власть и Сталина!! Та же история, что и с "галошами"...
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3 час.
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