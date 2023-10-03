Из кого формируют миллионные списки "невинных", репрессированных в 1937 году...

лл

лина любимцева

Из бандитов и уголовников формируют "репрессированных". Я это уже давно знаю... Сейчас таких тоже нужно расстреливать, но власти их отпускают, опасаясь в дальнейшем подлобных обвинений в свой адрес... ОНИ ЖЕ ЗНАЮТ, что 80% "репрессированных" - это уголовники... и они сами участвуют в этой ЛЖИ!! Лишт бы оговорить Советскую власть и Сталина!! Та же история, что и с "галошами"...