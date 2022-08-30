В Республике Алтай завершилась акция «Помоги пойти учиться»

Благотворительная акция «Помоги пойти учиться, стартовавшая в конце июля в МВД по Республике Алтай в преддверии нового учебного года, завершилась во всех территориальных отделах органов внутренних дел.
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