В Республике Алтай завершилась акция «Помоги пойти учиться»

Благотворительная акция «Помоги пойти учиться, стартовавшая в конце июля в МВД по Республике Алтай в преддверии нового учебного года, завершилась во всех территориальных отделах органов внутренних дел.

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