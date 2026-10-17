А теперь серьёзный прогноз о том, что будет с «пузырём ИИ» в ближайшее время.Я тут не буду рассуждать о том, насколько хорошо LLM справляются с различными задачами, улучшаются ли их алгоритмы и тому подобное.
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