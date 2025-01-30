Насилие и травля в школах немного уменьшились, но случаи остаются тревожными

30 января отмечается Международный день борьбы с насилием и травлей в школе. Данные Министерства образования и исследований показывают, что в 2024 году в образовательных учреждениях было зафиксировано около 8 тыс.
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