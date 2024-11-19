Жена Джастина Бибера без штанов снялась в рекламе косметики

Американская модель Хейли Бибер без штанов снялась в рекламе собственного бренда косметики Rhode. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).