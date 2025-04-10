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Царьград

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Разрушенный завод в Сумской области: Украина теряет производство боеприпасов

Разрушенный завод в Сумской области: Украина теряет производство боеприпасов

Военный эксперт Михаил Онуфриенко раскрыл, что в Сумской области украинские усилия по производству 155-мм снарядов для НАТО оказались тщетными после разрушения завода.

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