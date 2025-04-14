Ольга Торубарова: Уважаемые крымчане!. Довожу до вашего сведения:

Уважаемые крымчане!Довожу до вашего сведения:Распоряжением Главы Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым внесены изменения о функциональных обязанностях между заместителями Председателя Совета министров Республики Крым.
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