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Навести порядок в миграционной политике!

Навести порядок в миграционной политике!

Представители патриотической общественности написали обращение к Президенту России Общественный Международный Фонд славянской письменности и культуры (ОМФСПиК) вместе с другими патриотическими организациями Москвы и других городов России направил обращение на имя Президента страны В.

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