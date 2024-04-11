Усатый обжалует в суде отказ ЦИК регистрировать инициативную группу

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый обжалует в суде решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от 9 апреля 2024 года, которым ходатайство о регистрации инициативной группы по сбору подписей сторонников инициирования консультативного республиканского референдума о проведении досрочных парламентских выборов было отклонено.