NYT сообщила о расколе в «американском» подразделении из-за зверств ВСУ

Зверства украинских военных по отношению к солдатам ВС РФ привели к расколу в возглавляемом американцами подразделении, которое принимает участие в боевых действиях на стороне Украины, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
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