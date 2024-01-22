«Рэпторс» намерены обменять Криса Буше перед дедлайном

31-летний центровой является последним игроком чемпионской команды «Рэпторс» 2019 года в нынешнем составе.
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