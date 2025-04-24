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Новости Тамбова

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В Тамбове 15-летний велосипедист попал под колёса иномарки

В Тамбове 15-летний велосипедист попал под колёса иномарки

В Тамбове в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист. Авария случилась на улице Карла Маркса. По данным региональной Госатоинспекции, 24-летний водитель автомобиля "Hyundai Solaris" при проезде регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора допустил наезд на 15-летнего велосипедиста, который ехал по пешеходному переходу на красный.

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