В Тамбове 15-летний велосипедист попал под колёса иномарки

В Тамбове в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист. Авария случилась на улице Карла Маркса. По данным региональной Госатоинспекции, 24-летний водитель автомобиля "Hyundai Solaris" при проезде регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора допустил наезд на 15-летнего велосипедиста, который ехал по пешеходному переходу на красный.