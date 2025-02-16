Египет работает над комплексным планом реконструкции сектора Газа без выселения его жителей

Египет разрабатывает комплексный план восстановления сектора Газа без выселения живущих там людей. Об этом заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи с Рональдом Лаудером, главой Всемирного еврейского конгресса, в воскресенье, 16 февраля, ТАСС.