Майнерам предложили принудительно отключать электричество. Чтобы решить проблему энергодефицита

НИУ ВШЭ предлагает определить майнеров как новую категорию потребителей электроэнергии и в случае энергодефицита временно отключать их от снабженияКак сообщают «Известия» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ по заказу Ассоциации промышленного майнинга, чтобы справиться с энергодефицитом в некоторых регионах страны, майнеров криптовалют предлагается временно отключать от электроэнергии на срок до 500 часов в год — это примерно 21 день.
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