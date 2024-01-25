Майнерам предложили принудительно отключать электричество. Чтобы решить проблему энергодефицита

НИУ ВШЭ предлагает определить майнеров как новую категорию потребителей электроэнергии и в случае энергодефицита временно отключать их от снабженияКак сообщают «Известия» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ по заказу Ассоциации промышленного майнинга, чтобы справиться с энергодефицитом в некоторых регионах страны, майнеров криптовалют предлагается временно отключать от электроэнергии на срок до 500 часов в год — это примерно 21 день.