Digitalocean.ru
Глубина ТеченияФауна
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Digitalocean.ru

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • F I
    трындец нежданно подкрался....Биометрия возьмет...
  • Елена Борисова
    Ерунда! Всё открывается!«Госуслуги» перес...
  • Константин Самарин
    М-дя... ни дай бог кто-то гороха поест передд пронюхиванием.Колонки передают ...

Майнерам предложили принудительно отключать электричество. Чтобы решить проблему энергодефицита

Майнерам предложили принудительно отключать электричество. Чтобы решить проблему энергодефицита

НИУ ВШЭ предлагает определить майнеров как новую категорию потребителей электроэнергии и в случае энергодефицита временно отключать их от снабженияКак сообщают «Известия» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ по заказу Ассоциации промышленного майнинга, чтобы справиться с энергодефицитом в некоторых регионах страны, майнеров криптовалют предлагается временно отключать от электроэнергии на срок до 500 часов в год — это примерно 21 день.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх