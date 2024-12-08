Больше 16000 женщин служат в органах внутренних дел РК

Мужество, профессионализм и стремление помогать другим не имеют границ, в том числе — гендерных. Наряду с мужчинами в органах гражданской защиты работают больше 2,5 тысяч женщин, которые ежедневно вносят свой вклад в спасение жизней и восстановление порядка.