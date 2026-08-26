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Zero Hedge

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Chinese Hackers Broke Into NASA, Federal Reserve, DOJ & Senate: FBI Announces

Chinese Hackers Broke Into NASA, Federal Reserve, DOJ & Senate: FBI Announces

Chinese Hackers Broke Into NASA, Federal Reserve, DOJ & Senate: FBI Announces The United States Department of Justice has on Wednesday announced US authorities thwarted a major state-sponsored hack which saw a temporary intrusion into NASA, the Federal Reserve, Senate, the DOJ, Department of Energy, and the Department of Health and Human services, along with four unnamed companies in the US and South Korea.

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