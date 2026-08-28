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Царьград

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Поборы незаконны. Эксперт раскрыл, на что школы не имею права собирать деньги с родителей

Поборы незаконны. Эксперт раскрыл, на что школы не имею права собирать деньги с родителей

Эксперт Авдеенко рассказал, что школы не имеют права собирать с родителей учеников деньги на ремонт.Совсем скоро, 1 сентября, школьники снова окажутся за партами, и в новом учебном году будут получать знания.

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