СК расследует поставку контрафактных подшипников для военных самолетов

Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ) по факту злоупотребления полномочиями при исполнении гособоронзаказа, 19 июля сообщает «Коммерсантъ».
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