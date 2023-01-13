Стеклянная шторка для ванны: чем она лучше текстильной, как сделать выбор и фото стильных решений

Стеклянная шторка для ванны: чем она лучше текстильной, как сделать выбор и фото стильных решений

Почему стеклянные шторки любят дизайнеры и заказчики? И есть ли у таких перегородок недостатки? Рассказываем в статье.

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