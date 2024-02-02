Царь скорпионов Древнего Египта и Желтый император Китая – один и тот же человек?

В обеих историях грань между фантазией и реальностью размыта. Желтый император Китая и царь скорпионов Египта – две туманные фигуры из древнего прошлого, обитающие в призрачном мире на границе между мифом и историей.
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