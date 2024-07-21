Врач Дроздова: недосып и сокращение калорийности приведут к набору веса

Желающие похудеть люди часто совершают ошибки, причем они довольно типичные. Среди них недостаток сна и монодиеты, рассказала РИА «Новости» главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.
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