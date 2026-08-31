«Ослепили, а не просто заглушили»: в России начали серийно выпускать комплекс РЭБ

Представьте: вы — спутник Starlink. Висите себе на орбите, передаёте интернет, чувствуете себя хозяином неба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Как я убеждаюсь всё более и более - если есть ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ, никакие международные договоры её НЕ ОСТАНОВЯТ !!! Исключения есть - но они постепенно "тают", НА "НЕТ" СХОДЯТ !!!
ТОже не плохо..То ли ещё будет...Русский человек ТАЛАНТЛИВ.
Зачем совать картинки.не имеющие отношения к тексту?И по содержанию "Речь идет не о создании сплошной зоны без Starlink на большом фронте, а о формировании локального защитного «пузыря» вокруг конкретного объекта."Таким образом, «Волна Купол Гарант» предназначена прежде всего для точечной защиты:
— мостов и транспортных развязок;
— военных баз и командных пунктов;
— складов и топливных объектов;
— аэродромов;
— участков логистических маршрутов;
— промышленных и энергетических предприятий.