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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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«Ослепили, а не просто заглушили»: в России начали серийно выпускать комплекс РЭБ

«Ослепили, а не просто заглушили»: в России начали серийно выпускать комплекс РЭБ

Представьте: вы — спутник Starlink. Висите себе на орбите, передаёте интернет, чувствуете себя хозяином неба.

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Новый комментарий от пользователя
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Александр

Зачем совать картинки.не имеющие отношения к тексту?И по содержанию "Речь идет не о создании сплошной зоны без Starlink на большом фронте, а о формировании локального защитного «пузыря» вокруг конкретного объекта."Таким образом, «Волна Купол Гарант» предназначена прежде всего для точечной защиты:

— мостов и транспортных развязок;

— военных баз и командных пунктов;

— складов и топливных объектов;

— аэродромов;

— участков логистических маршрутов;

— промышленных и энергетических предприятий.