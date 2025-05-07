Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Появится тот, кто заслужит доверие»: Путин высказался о своем преемнике. Ванга тоже говорила о нём

«Появится тот, кто заслужит доверие»: Путин высказался о своем преемнике. Ванга тоже говорила о нём

Президент России рассказал, что для передачи власти важен не только выбор, но и поддержка народа.

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Комментарии
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Vladimir Osheschko
Чего тут гадать, есть проверенный кандидат с вполне русской фамилией - Медведев. Не зря же Президент гле то рядом держит. Да и сам он своими коментариями не даёт о себе забыть. А дальше - дело техники.
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13 час.
Igor Shumarin
&quot;... новым лидером страны станет некий Михаил ... с пышными кудрями.&quot; Это он что ли &quot;золотовласая дама&quot; по Немчину? Впрочем понятно, понятно...
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13 час.
sorsw
Медведев - то есть Миша, это очевидно
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6 час.
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