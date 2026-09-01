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Концерн Volkswagen назвал сроки закрытия ключевых производств

Концерн Volkswagen назвал сроки закрытия ключевых производств

Руководство Volkswagen единогласно утвердило сроки прекращения выпуска автомобилей на четырех ключевых заводах в Германии, 1 сентября сообщает издание WirtschaftsWoche (WiWo) со ссылкой на отчет компании.

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