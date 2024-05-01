Внезапное эхо смерти Навального. Два сотрудника колонии оказались под санкциями США

Два сотрудника колонии, где отбывал наказание и умер Алексей Навальный, оказались под санкциями США. Столь внезапное эхо смерти блогера донеслось из американского госдепа спустя два с половиной месяца после похорон.
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