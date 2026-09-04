Главе ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств нападения на жительницу Калужской области

В социальных медиа сообщалось, что 1 сентября 2026 года во дворе одного из домов города Калуги мужчина применил насилие в отношении местной жительницы, причинив ей телесные повреждения.
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