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Мировое обозрение

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План Байдена «Сделано в Америке» трещит по швам

План Байдена «Сделано в Америке» трещит по швам

Реализация плана президента США Джо Байдена «Сделано в Америке», выдвинутого им в ходе избирательной кампании 2020 года, встречает серьёзные трудности и усугубляет и без того критические проблемы американской экономики.

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