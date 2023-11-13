План Байдена «Сделано в Америке» трещит по швам

Реализация плана президента США Джо Байдена «Сделано в Америке», выдвинутого им в ходе избирательной кампании 2020 года, встречает серьёзные трудности и усугубляет и без того критические проблемы американской экономики.
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