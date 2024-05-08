❗️В Омске с 1 июля предлагают повысить стоимость проезда в городском транспорте. Цена может вырасти до 35 рублей за поездку при оплате картой и до 40 рублей - за наличный расчет.
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❗️В Омске с 1 июля предлагают повысить стоимость проезда в городском транспорте. Цена может вырасти до 35 рублей за поездку при оплате картой и до 40 рублей - за наличный расчет.